Kylie Minogue, pubblicato il video del nuovo singolo Say Something

Prendete la cantante australiana di maggior successo a livello internazionale, aggiungete vibrazioni dance e mescolate tutto con un visual tipico degli anni ’80, il risultato non potrà che essere il video ufficiale di Say Something, il brano che ha segnato l‘atteso comeback discografico della voce di Get Outta my Way.

Say Something è il singolo che ha avuto il compito di aprire la nuova era della cantante che nel corso degli anni si è imposta come una delle protagoniste assolute della musica pop e dance. Pochi giorni fa Kylie Minogue ( FOTO ) ha finalmente pubblicato il video ufficiale di Say Something riscuotendo immediatamente numerosi conseni tanto da contare al momento più di 730.000 visualizzazioni su YouTube.

Kylie Minogue: il successo

Kylie Minogue, annunciato a sorpresa il ritorno con l'album Disco

Kylie Ann Minogue, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo degli ultimi decenni. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato il pubblico a livello internazionale vendendo milioni di copie.

Tra i suoi album più amati troviamo Fever, contenente l’esplosiva hit Can't Get You Out of My Head, certificata con tre dischi di platino in Australia e due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto rispettivamente più di 210.000 e oltre 1.300.000 copie.

Tra i brani celebri della cantante Spinning Around, Love at First Sight, In My Arms e All the Lovers.