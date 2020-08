Kylie Minogue, annunciata la data di uscita del video di Say Something

Manca poco all’uscita del video ufficiale di Say Something, primo brano estratto dal nuovo album Disco

La voce di Get Outta My Way ha appena dato il via alla nuova era discografica. La cantante australiana ad aver venduto il maggio numero di copie nel mondo ha annunciato l’arrivo del video ufficiale di Say Something.

Kylie Minogue: il video in uscita il 7 agosto approfondimento Pride, 20 scatti dell'icona LGBTQ+ Kylie Minogue Vibrazioni anni ’80, influenze dance e il suo inconfondibile timbro sono gli ingredienti principali del singolo che ha il compito di fare da apripista al nuovo progetto discografico. Kylie Minogue (FOTO) è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica grazie ad album e brani in grado di vendere milioni di copie arrivando in cima alle classifiche di tutto il mondo. Say Something è il primo brano estratto dal nuovo album, intitolato Disco, la cui data di uscita è fissata per il 6 novembre 2020. Il brano ha ottenuto ottimi riscontri segnando il ritorno della cantante allo stile dance che l’ha resa una vera e propria icona di portata globale. Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato anche l’arrivo del video ufficiale che verrà trasmesso per la prima volta il 7 agosto, alle ore 11:00, su YouTube. Parallelamente all’annuncio, Kylie Minogue ha pubblicato anche un’anteprima del video.