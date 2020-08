Billie Eilish, fuori il video del nuovo singolo My Future

Il videoclip, completamente realizzato in versione animata, vede come protagonista la cantante in un paesaggio in cui la pioggia lascia spazio ai raggi del sole.

Da Billie Eilish a Taylor Swift, in queste ultime settimane molte protagoniste della musica internazionale hanno conquistato il pubblico con i loro nuovi lavori. Se la giovante cantautrice statunitense ha pubblicato il singolo My Future, la voce di You Need To Calm Down ha sorpreso tutti distribuendo il disco Folklore e il video di Cardigan.

Inoltre, abbiamo assistito anche al ritorno di Kylie Minogue con Say Something, primo brano estratto da Disco, di Mel C con In and Out of Love e infine delle Little Mix (FOTO) con Holiday.

Parallelamente, Achille Lauro ha festeggiato il primo posto di 1990 nelle classifiche degli album e dei vinili più venduti nel Bel paese.