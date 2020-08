Musica: le ultime news

approfondimento

Achille Lauro, tutti i look sorprendenti del cantante romano

Se Achille Lauro ha appena festeggiato lo straordinario debutto di 1990, altri grandi protagonisti della scena discografica italiana e internazionale hanno annunciato importanti novità.

Il primo nome è quello di Mel C che ha comunicato l’arrivo del nuovo disco intitolato Melanie C e anticipato dal singolo In and Out of Love, pubblicato pochi giorni fa, sulla stessa lunghezza d’onda la voce di Get Outta My Way (FOTO) che ha fatto il suo atteso comeback discografico con Say Something, primo brano estratto da Disco.

Per quanto riguarda le uscite più imminenti, Katy Perry ha comunicato la decisione di posticipare l’album in seguito ad alcuni ritardi legati alla produzione spostando quindi la data di distribuzione di Smile al 28 agosto 2020.