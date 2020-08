Il ritorno inatteso di Taylor Swift si è rivelato un trionfo su tutti i fronti. La voce di You Need To Calm Down ha sorpreso il pubblico annunciando senza preavviso l’uscita del nuovo disco Folklore con cui sta dominando le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta.

approfondimento

Pride, il video dell'inno LGBTQ+ You Need To Calm Down di Taylor Swift

Rodrigo Prieto ha parlato delle numerose misure prese in seguito alla diffusione dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Dovevamo prendere tutte le precauzioni, per il suo bene e per il bene della nostra crew durante lo shooting, ma anche per il futuro del cinema”.

Infatti, i protocolli seguiti sul set sono stati molteplici così da poter assicurare il rispetto di tutte le regole, tra queste l’impossibilità di avvicinarsi alle altre persone presenti sul set tanto da girare il video con telecamere comandate da remoto da un operatore.

Le riprese sono avvenute in spazi chiusi evitando così assembramenti di fan di Taylor Swift che ha mantenuto anche la massima riservatezza sul progetto tanto da indossare degli auricolari nel corso delle riprese così da cantare in playback affinché nessuno della crew potesse sentire il brano.

Infine, Rodrigo Prieto ha parlato anche delle grandi qualità di Taylor Swift davanti alla telecamera e di come la cantante abbia avuto chiaro fin dall’inizio il visual e il mood che il progetto avrebbe dovuto assumere.