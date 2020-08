Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Contagi in calo in Italia, 12 le vittime. Disagi e cancellazioni dopo il ripristino del distanziamento sui treni. Si va verso la proroga dell'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Oltre 18 milioni i contagi in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli Stati Uniti e in America Latina. In Brasile quasi 95 mila morti