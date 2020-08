3/21 ©Getty

Non ci sono prescrizioni per l'ingresso dei turisti, ma una volta all'interno della regione c'è l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi (anche in quelli aperti se non c'è la possibilità di mantenere le distanze) oltre al distanziamento

Coronavirus, italiani al mare dimenticano le regole: in pochi con le mascherine. FOTO