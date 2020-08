Scuola, le linee guida sulla riapertura per la fascia 0-6 anni

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni specifiche per asili nido e scuola dell'infanzia per la ripresa in sicurezza della frequenza in presenza. La mascherina per i bambini non sarà obbligatoria. Tra le altre misure l'organizzazione di gruppi stabili, una cura particolare per l'igiene, punti di ingresso e uscita differenziati. I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore

Sono state pubblicate le l inee guida del ministero dell’Istruzione per la fascia 0-6 anni , ovvero per asili nido e scuola dell’infanzia, in vista della riapertura a settembre, dopo la chiusura causata dalla pandemia di coronavirus ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – SPECIALE ). Le indicazioni confermano che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale invece è tenuto all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. Per quanto riguarda l'accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5 gradi, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Il documento è stato elaborato dal Ministero dell'Istruzione in coordinamento con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), sulla base di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati.

Gruppi e sezioni stabili

Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 per poter garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi, sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica.



L’organizzazione degli spazi

L'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.