Secondo un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners, il 51,1% è d’accordo a far tornare i figli sui banchi solo se il ministero dell'Istruzione adotterà regole di sicurezza adeguate, tra cui classi meno numerose, lezioni all’aperto e turni differenziati. Il 34,4%, invece, li farebbe rientrare in ogni caso perché considera la didattica in presenza non sostituibile con quella a distanza