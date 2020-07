13/25 ©Ansa

Inevitabilmente, cambierà il momento della ricreazione. In alcune scuole con spazi più ampi gli alunni potranno uscire dalle aule, sempre con le mascherine e a turni. In altre probabilmente saranno costretti a rimanere in classe e a mangiare la merenda seduti al banco. In diversi istituti, poi, spazi come cortili e palestre saranno utilizzati per la didattica e quindi non saranno disponibili per l’intervallo