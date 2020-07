Informativa urgente per fare chiarezza sul rientro in classe, a meno di due mesi dalla partenza dell’anno scolastico fissata per il 14 settembre. Dopo lo stop anticipato per l’emergenza coronavirus, tanti i nodi ancora da sciogliere sulla riapertura delle classi in sicurezza. Gli istituti dovranno riorganizzare spazi, orari, lezioni e personale. "Scuola sta facendo squadra, politica deve fare altrettanto", ha detto Azzolina. E ancora: "Riprogettare ambienti garantendo stabilità dei gruppi"

"A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'Aula e ribadirlo con chiarezza per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apocalittici". Lo ha ribadito la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, durante l'informativa urgente alla Camera sul ritorno a scuola in sicurezza dopo lo stop anticipato per l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). L’inizio delle lezioni è fissato per il 14 settembre, tra meno di due mesi, ma sono ancora tanti i dubbi e le incertezze sulla riapertura. La ministra ha assicurato il “massimo impegno per garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute” e ha ribadito che “il governo è unito per raggiungere l’obiettivo”. Poi ha chiesto di riprogettare gli spazi "garantendo la stabilità dei gruppi" e ha detto "basta con le classi pollaio" (SCUOLA, LO SPECIALE).

Azzolina: "Scuola sta facendo squadra, politica deve fare altrettanto" leggi anche Coronavirus, Science: “Scuola può ripartire, più benefici che rischi” "La scuola sta facendo squadra, sta lavorando compatta. Sta dando una grande lezione di resilienza, unità, capacità organizzativa. Sta dimostrando ancora una volta il proprio valore a tutto il Paese, lavorando a testa bassa per il bene di tutti. Credo che la politica debba fare altrettanto", ha detto Azzolina iniziando il suo intervenendo alla Camera. "In questa occasione, ancor più che in altre, credo debba stringersi attorno al tema della ripresa delle attività didattiche in presenza, che merita di essere affrontato con serietà e consapevolezza", ha aggiunto la ministra. E ancora: "Non è il tempo delle divisioni, non sulla scuola. Non ci sottrarremo al confronto con tutti: maggioranza, opposizione, forze sociali".

Avvio lezioni confermato il 14 settembre leggi anche Scuola, rientro il 14 settembre: ministro Azzolina firma l'ordinanza Azzolina ha poi confermato il via alle lezioni il 14 settembre. "Ho firmato lo scorso 24 luglio l'Ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni dal 14 settembre, mentre dall'1 settembre, come previsto dall'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 11, si svolgeranno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte quelle studentesse e quegli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ma anche per tutti quelli che i docenti vorranno coinvolgere", ha spiegato.

"Riprogettare spazi garantendo stabilità dei gruppi" vedi anche Asili nido e scuole dell’infanzia, allarme su riapertura a settembre Poi la ministra ha parlato di uno dei temi al centro della ripresa a settembre: la riorganizzazione degli spazi. “Nella riprogettazione di spazi e ambienti educativi dovranno essere seguite alcune accortezze educative, come la stabilità dei gruppi", in modo che "i bambini frequentino, per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento", ha spiegato. "La disponibilità di uno spazio interno a uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi giochi e arredi opportunamente igienizzati, comporterà la necessaria eventuale riconversione di tutti gli spazi disponibili in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco”, ha aggiunto.

"Basta classi pollaio" La ministra ha assicurato che si sta lavorando “per la riduzione del numero di alunni per classe”. “Basta con le classi sovraffollate, volgarmente dette classi pollaio. Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione", ha detto.

"Ogni euro speso per la scuola è un investimento sul futuro dell'Italia" Un accenno anche alle polemiche di questi giorni. "Ho letto diverse corbellerie. Numeri e cifre dati a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola. Permettetemi di esprimere tutto il mio biasimo e di invitare tutti ad attenersi solo a informazioni certe e verificate", ha sottolineato Azzolina. E ancora: “Consentitemi una ulteriore considerazione: io credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto ma costituisca, invece, un investimento per il futuro dell'Italia, arredi compresi”.

Sul Recoveru fund: "Strumento che consente di guardare al futuro del Paese con visione e speranza" approfondimento Ue, accordo sul Recovery Fund: ecco cosa prevede. LE FOTO Azzolina ha parlato anche del Recovery Fund (COSA PREVEDE). "Grazie al lavoro di tutto il governo e alla tenacia e alla competenza del presidente del Consiglio, l'Italia ha oggi a disposizione uno strumento che consente di guardare al futuro del Paese con visione e speranza. Abbiamo l'occasione storica di farlo, rimettendo al centro la scuola", ha detto. Si tratta, ha aggiunto, "di un'opportunità irripetibile che dovremo saper sfruttare, con la collaborazione di tutti. Dovremo investire nell'edilizia scolastica, per un Piano pluriennale destinato ad ammodernare gli edifici scolastici già esistenti e a costruirne di nuovi, per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento".