Nella bozza sono previsti anche "test sierologici per tutto il personale scolastico" all'avvio delle lezioni. Il ministro Lucia Azzolina ribadisce: il prossimo 14 settembre si tornerà in classe

"Svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche" ed effettuazione dei "test a campione per

la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno a questi fini adottati i criteri di: volontarietà di adesione al test, gratuità dello stesso per l'utenza, svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche". È quanto prevede la bozza del protocollo d'intesa tra ministero dell'Istruzione, guidato da Lucia Azzolina, e sindacati per garantire l'avvio

dell'anno scolastico.