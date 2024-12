Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 dicembre: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina, a un possibile punto di svola, domina le aperture dei giornali in edicola. Il Corriere della Sera parla di 'nuovo duello tra Putin e Zelensky', mentre da Repubblica alla Stampa, passando per Il Messaggero, il titolo principale è legato alle condizioni del leader russo. Grande evidenza per le condanne in Francia al processo Pelicot e il proscioglimento di Renzi nel caso Open. Sugli sportivi, l'approdo dell'Inter ai quarti di Coppa Italia e il ritorno della Serie A con Verona-Milan