Sicurezza nella scuola, in Italia molti edifici hanno oltre 100 anni

L'Osservatorio povertà educativa minorile #conibambini, insieme a Openpolis, ha indagato sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia in vista del rientro degli studenti a settembre poiché le regole di distanziamento fisico imposte dall'emergenza coronavirus obbligano a un diverso utilizzo degli spazi. Hanno scoperto chemolti edifici hanno almeno 100 anni di vita, in particolare in Liguria (20%) e Piemonte (16%)

Scuola, ripartenza a settembre: cosa cambia