Dl agosto, dal fisco ai fondi per scuola e turismo: le novità

Nel nuovo decreto di agosto ci saranno aiuti per "automotive, turismo e ulteriori misure a sostegno della crescita”. A dirlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, confermando che ci sarà anche lo sblocco di investimenti per gli enti locali "per circa 5,5 miliardi"

Gualtieri: proroga smart working e incentivi al lavoro