Gualtieri: proroga smart working e incentivi al lavoro

"Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, illustrando lo schema del prossimo decreto di agosto.

Aiuti anche ad automotive e turismo

In esso ci saranno aiuti per "automotive, turismo e ulteriori misure a sostegno della crescita", ha aggiunto Gualtieri, confermando che ci sarà anche lo sblocco di investimenti per gli enti locali "per circa 5,5 miliardi. Destineremo una quota delle risorse alla scuola per facilitare e aiutare l'avvio del nuovo anno scolastico". "Il governo intende proseguire rendendo più selettiva la cassa integrazione guadagni: sono allo studio interventi in continuità alle misure attualmente in vigore con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione", ha proseguito, spiegando che ci saranno "elementi di differenziazione e selezione della platea delle imprese, chiedendo a quelle che possono un contributo a questo strumento. La differenziazione sarà probabilmente basata sui dati della fatturazione elettronica, sul diverso impatto della crisi".