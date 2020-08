Secondo quanto riporta l'Oms nei dati aggiornati al 3 agosto, in testa ci sono gli Stati Uniti che hanno registrato più di 58mila nuovi casi in un giorno. Poi l'India (oltre 52mila) e il Brasile (oltre 45mila). Tra le 10 nazioni più colpite, molte si trovano in Sud America. Preoccupano anche Sudafrica, Russia e Filippine