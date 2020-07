Blake Lively e Ryan Reynolds: Taylor Swift svela il nome della figlia

La rivelazione di Taylor Swift

Fino ad oggi, il nome dell’ultimogenita di Blake Lively e Ryan Reynolds era rimasto segreto. «Tutte le lettere del suo nome sono silenziose» scherzava l’attore nel corso del “Today show Thursday”. Quando diceva anche: «Sto facendo la mia parte per spazzare via i maschi dalla faccia della terra».

Ora, il nome della bambina non è più un segreto. Taylor Swift, nel suo album record “Folklore”, ha inserito una canzone dal titolo “Betty” dedicata proprio alle figlie di Ryan e di Blake. Ed è proprio l’ultima arrivata, a dare il titolo al brano. Così, dopo James e Inez, l’ex star di “Gossip Girl” ha scelto un altro nome corto e incisivo. Di cosa parla “Betty”? Della storia di una giovane dal nome Betty, le cui vicende si intrecciano con quelle di due ragazze: Inez e James. “Betty, I know where it all went wrong”, “You heard the rumors from Inez / You can’t believe a word she says”, “She said, ‘James, get in, let’s drive”: queste le frasi “incriminate”, che hanno scatenato il gossip e sono state notate dai fan. Fino alla conferma ufficiale da parte di People: sì, è esattamente quello il nome scelto dalla coppia.

Intanto, Blake Lively (FOTO) ha commentato su Instagram: “Grazie Taylor Swift! Come te, Folklore è pieno di cuore, anima, umorismo, passione, intelligenza, ingegno, fantasia, realtà, immaginazione, forza, vulnerabilità e soprattutto: amore”.