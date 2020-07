“Folklore” sbanca: record di vendite per l'album di Taylor Swift

approfondimento

Taylor Swift, il video e il testo del nuovo singolo Cardigan

Sedici canzoni che raccontano molto della vita, degli affetti di Taylor: Cardigan, Illicit Affairs, The Last Great American Dinasty e Betty... Quest’ultima come notato dai fan svela il nome della terzogenita di Blake Lively e Ryan Reynolds, nata lo scorso ottobre, il cui nome non era stato reso noto. Agli ammiratori, però, conoscendo bene il repertorio dello Swift, non sono sfuggite altre due canzoni "Inez" e "James", gli altri due figli della coppia di amici. Tanto è bastato per far uno più due, piccola curiosità per gli amanti del gossip, confermata dalla rivista People. Taylor, la pop star, Taylor l’attrice, Taylor la pasionaria, dieci volte Premio Grammy, un patrimonio da capogiro, secondo Forbes si aggira intorno ai 360 milioni di dollari, la cantante è fidanzata con l’attore Joe Alwyn, relazione vissuta quanto possibile lontana dai social e dalle telecamere. Lei la "Donna del decennio" per Billboard, non si ferma mai e quando la maggior parte dei suoi colleghi, causa emergenza sanitaria, mettono uno stop seppur temporaneo, lei invece mette l’acceleratore e registra, nel rispetto delle regole anti covid 19: Folklore. Un disco che guarda all’ indie folk, pensato forse per allargare la sua platea di pubblico. Sul suo profilo instagram, ha scritto: "Prima di quest'anno probabilmente avrei ripensato a quando pubblicare questa musica al momento" perfetto ", ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è sicuro. Il mio istinto mi sta dicendo che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente rilasciarlo al mondo. Questo è il lato dell'incertezza con cui sono entrata in contatto"