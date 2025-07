Hulk Hogan, lo showman che ha portato il wrestling in tutte le case

C’è stato un tempo in cui l’eroe era abbronzato, aveva i baffi biondi e si strappava la maglietta a mani nude. Un tempo in cui bastava un dito puntato, una corsa tra le corde e un leg drop per mandare al tappeto il cattivo di turno. Quel tempo aveva un volto, un nome, e un grido di battaglia: “Whatcha gonna do, brother?”

Hulk Hogan non era solo un wrestler. Era il wrestler. Il simbolo di un’epoca in cui il ring non era solo sport, ma mitologia pop. Con il suo fisico scolpito, la bandana americana, le t-shirt gialle tagliate in due, era il prototipo del supereroe in carne e ossa. Prima di Iron Man, prima della Marvel esplosa al cinema, prima che il concetto di franchise dominasse la cultura globale, Hogan era un personaggio universale: lo conoscevano bambini e nonni, in America come in Italia, nelle palestre scolastiche come nei fumetti.

Nato Terry Eugene Bollea, figlio della Florida e delle chitarre rock, divenne Hulk Hogan negli anni ’80 sotto l’ala di Vince McMahon, in un momento in cui la WWE (allora WWF) cercava un volto capace di entrare nelle case, oltre che nei palazzetti. E lui ci entrò. Ovunque. Cartoni animati, talk show, spot pubblicitari, action figure. Era una rockstar del body slam, una creatura in grado di trasformare ogni entrata sul ring in un evento, ogni sconfitta in una lezione morale, ogni trionfo in una liberazione collettiva.