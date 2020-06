Iggy Azalea mamma "a sorpresa." La confessione ai fan: "Ho un figlio"

La rapper australiana ha rivelato di essere diventata mamma con un post su Instagram

Dopo le tante voci e indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Iggy Azalea ha confermato la nascita di suo figlio. La rapper australiana ha scelto Instagram per annunciare la bella notizia. Un lungo messaggio dove Amenthys Amelia Kelly, questo il suo vero nome, ha spiegato i motivi che l’hanno portata a rivelare solo ora di essere diventata mamma. "Ho un figlio" – ha esordito così nel lungo messaggio - “Stavo aspettando il momento giusto per dire qualcosa, ma sento che più passa il tempo più realizzo che mi sentirò sempre ansiosa a condividere questa gigantesca notizia con il mondo”. Iggy Azalea conclude con un messaggio chiaro sul figlio: “Voglio tenere privata la sua vita ma voglio anche chiarire che lui non è un segreto, e che lo amo oltre quello che le parole possono dire”.

La storia d’amore di Iggy Azalea e Playboi Carti approfondimento Chi è Iggy Azalea, rapper e modella australiana Il padre del bambino è il rapper Playboi Carti, anche se non è mai stato rivelato ufficialmente. La notizia della nascita era emersa ad inizio maggio quando il DJ Akademiks aveva scelto Instagram per fare gli auguri a Iggy Azalea e al compagno: "Congratulazioni a Iggy Azalea e Playboi Carti per la nascita del loro figlio questo weekend". Nel messaggio aveva anche specificato di aver parlato con un po’ di persone che avevano confermato la notizia. Ovviamente gli auguri hanno attirato le attenzioni dei fan. La coppia è stata vista per la prima volta insieme nell’estate del 2018, ma nei mesi successivi la relazione aveva avuto alcune interruzioni. A dicembre Iggy Azalea aveva anche dichiarato sui social di essere single.

Il compleanno in quarantena e il cambio di look Negli ultimi mesi l’artista non aveva abbandonato i social. Infatti era apparsa mentre festeggiava il suo trentesimo compleanno, soffiando con entusiasmo sulle candeline piazzate sopra una torta. Da segnalare anche il cambio di look, fuori le trecce bionde, dentro i capelli rosso rubino. È apparsa così in uno splendido autoscatto pubblicato su Instagram che ha scatenato le reazioni dei fan, grazie ad un abito nero con spalline e a un trucco leggero e sensuale. A quanto pare il cambio di look è avvenuto proprio dopo aver festeggiato i trent'anni, una scelta significativa per voltare pagina ed entrare in una nuova dimensione. Iggy Azalea ha anche pubblicato due clip della sua festa di compleanno in quarantena, con tanto di composizione floreale e torta a strati.