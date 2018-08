Chi è Iggy Azalea, rapper e modella australiana

Si fa chiamare Iggy Azalea, ma il suo vero nome è Amethyst Amelia Kelly. È nata in New South Wales, Australia, il 7 giugno 1990 e si è trasferita negli Stati Uniti all’età di 16 anni per inseguire i suoi sogni musicali. Non ci è voluto molto prima che il suo pseudonimo (che mescola il nome del suo cane e quello della via dove abitava in Australia), diventasse un marchio di successo nel settore musicale.

Iggy Azalea: debutto e successo

Come molte altre celebrità giovanissime, Iggy Azalea si è guadagnata il pubblico riconoscimento grazie a YouTube. I due singoli di debutto, “Pu$$y” e “Two Times” le hanno conferito la visibilità necessaria per farsi notare dalle case discografiche. Nel 2012 firma un contratto con la Grand Hustle Records dopo il mixtape “Ignorant Art”. Da qui ha inizio l’ascesa di una stella che, per ben quattro anni, ha dominato le classifiche musicali internazionali.

Iggy Azalea è stata la prima donna non americana a raggiungere i vertici del “Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums”. Ha anche conquistato il podio della Billboard Hot 100 con il singolo “Fancy” (oltre 864 milioni di visualizzazioni su YouTube). Oltre alla sua fiorente carriera musicale, che ha subito poi una battuta d’arresto nel 2015, Iggy Azalea si è guadagnata la nomina di “Nuovo Volto” della Levi Strauss e ha debuttato nel cinema americano con la sua partecipazione in “Fast & Furious 7”, film campione d’incassi.

Iggy Azalea: tra hip-hop e grandi ispirazioni

Dopo il mixtape “Ignorant Art”, Iggy Azalea ha pubblicato il suo album di debutto “The New Classic” nel 2014, in seguito a non pochi problemi di etichetta. Nel corso di un’intervista, la star ha dichiarato che il suo amore per l’hip-hop ha avuto inizio quando aveva circa 11 anni e ha ascoltato per la prima volta “Baby Don’t Cry (Keep Ya Head Up II)” di Tupac Shakur. È stata questa canzone a dare vita all’infatuazione che ha animato la sua musica, sin dagli esordi. «Ero così ossessionata da Tupac che avevo i muri tappezzati con le sue fotografie stampate». Tra le sue influenze ci sono anche Beyoncé e Missy Elliott, come donne rapper, e la moda. Per Iggy Azalea il senso fashion corre pari passo con l’ispirazione musicale. Da sempre ha mostrato interesse per i look di Lil’ Kim, Gwen Stefani, delle Spice Girls, Fergie, Grace Kelly e Christina Aguilera. «Per me l’apparenza è tanto importante quanto la musica. L’escapismo è il mio obiettivo principale: voglio dare alle persone un posto dove potersi rifugiare».

Dopo un periodo particolarmente difficile nel 2015, durante il quale le accuse di appropriazione culturale la hanno vista costretta a prendersi una pausa e cancellare un tour, Iggy Azalea è tornata nel 2018, più forte che mai, con il suo nuovo album uscito il 3 agosto: “Surviving the Summer”. Si tratta del secondo album ufficiale della star dopo che “Digital Distortion” è stato annunciato e cancellato in pochi mesi. Il singolo di punta dell’album è “Kream”, una collaborazione con Tyga, che ha la riportata nella Billboard Hot 100 dopo due anni di assenza. Il video ha già totalizzato oltre 67 milioni di visualizzazioni su YouTube.