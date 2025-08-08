Hulk Hogan, la figlia Brooke si offre di pagare l'autopsia del padre

Brooke Hogan , figlia di Hulk Hogan , l’ex wrestler scomparso il 24 luglio nella sua casa di Clearwater, in Florida, all’età di 71 anni per un infarto miocardico acuto, si è offerta di finanziare l’eventuale autopsia del padre . In una Story Instagram pubblicata giovedì 7 agosto, la donna, 37 anni, ha dichiarato che lo farebbe “se fosse necessario”, data la perdurante presenza di “speculazioni e incertezze” sul decesso del genitore. “La dignità e l’eredità di mio padre lo meritano”, ha aggiunto. In precedenza, in qualità ospite di Bubba the Love Sponge Show, l’ex star di reality aveva sollevato dubbi sulle cause della morte del padre, che è stato sepolto martedì 5 agosto a Clearwater in una cerimonia privata anche alla presenza del cantante Kid Rock, dell’ex wrestler Triple H e Stephanie McMahon, figlia di Vince McMahon, a capo del World Wrestling Entertainment.

LA MOGLIE: "ERA IL MIO CUORE"

Come riporta Entertainment Weekly, Hulk Hogan, all’anagrafe Terry Bollea, aveva alle spalle una storia clinica di leucemia e di fibrillazione atriale, una malattia che provoca battiti cardiaci irregolari. La causa del decesso è stata quindi dichiarata naturale. In un post pubblicato mercoledì 6 agosto su Instagram, in ogni caso, la moglie dell’ex campione di Wwe, Sky Daily, sembra aver quasi risposto alle preoccupazioni di Brooke. “Terry ha scelto la cremazione, sapendo che questa vita fisica è temporanea e il suo corpo celeste eterno. Non è ancora stato cremato, poiché la nostra famiglia si sta assicurando che ogni domanda sulle sue cure mediche riceva prima risposta”. Ha proseguito: “Una volta che avremo questa tranquillità, onoreremo il suo desiderio e lo realizzeremo con amore e rispetto”. Le autorità locali hanno dichiarato che i paramedici avevano raggiunto l’abitazione di Hogan la mattina del 24 luglio. Dopo l’arrivo in ospedale, l’ex wrestler era stato dichiarato morto. “Siamo addolorati”, aveva dichiarato a Entertainment Weekly la sua manager, Linda Bose. “Era una persona e un amico davvero straordinari”. Il giorno successivo alla sua scomparsa, Daily, che aveva sposato Hogan nel settembre 2023, aveva omaggiato il marito perduto: “Non ero pronta per questo... e il mio cuore è a pezzi. Aveva avuto problemi di salute, ma credevo davvero che li avremmo superati. Avevo così tanta fiducia nella sua forza. Pensavo che avessimo ancora tempo”. Aveva poi definito la perdita “improvvisa” e “impossibile da elaborare”, sottolineando che “per il mondo era una leggenda... ma per me, era il mio Terry. L’uomo che amavo. Il mio compagno. Il mio cuore”.