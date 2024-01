L'intervento dell'ex wrestler provvidenziale per estrarre dal veicolo la ragazza coinvolta nello schianto. Dopo avere forato l'airbag, la giovane è stata soccorsa e sta bene

Hulk Hogan in versione super eroe: l'ex wrestler ha salvato la vita di una ragazza rimasta coinvolta in un incidente stradale e rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto. A dare la notizia è stata Sky Daily, la moglie di Hulk, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: "Ieri sera, di ritorno da una cena a Tampa, abbiamo visto un'auto ribaltarsi davanti a noi. Mio marito Hulk e Jake Rask sono stati bravi a entrare in azione. Hanno forato l'airbag e hanno fatto uscire velocemente la ragazza dall'auto. A quanto pare, era illesa ma terrorizzata. È stato un vero miracolo".