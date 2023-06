Morto Iron Sheik, leggenda del wrestling e avversario di Hulk Hogan

Cinema

Hulk Hogan & co., dal wrestling a Hollywood

L’11 agosto del 1953 nasceva Terry Eugene Bollea, dai più conosciuto come Hulk Hogan. Simbolo del wrestling negli anni Ottanta, fu il primo a provare seriamente la carriera attoriale una volta sceso dal ring. Dopo di lui tanti altri hanno provato la stessa strada, spesso portando a casa risultati persino migliori del loro antesignano. Eccovi quindi un rapido recap dei wrestler più famosi visti ad Hollywood. Ready to rumble?

Non si può certo dire che Hulk Hogan non ci abbia provato a mettere i suoi 201 centimetri (per 137 chili) al servizio della Settima Arte. D’altronde chi meglio di lui, che annoverava tra i suoi soprannomi “Hollywood, era più adatto a tentare il difficile salto nel mondo del cinema? Dall’esordio in Rocky III alle comparsate in film come Forza Babbo Natale e Missili per casa, Hulk Hogan al cinema lo si ricorderà più per i suoi camei che per altro. Ha però sicuramente aperto una nuova strada a tanti “colleghi di ring”.

Se Hulk Hogan ha rappresentato il wrestling negli anni Ottanta, gli anni Novanta sono per tutti gli appassionati gli anni di The Rock. L’ex giocatore di football ha fatto in fretta a diventare un'icona della WWE salvo poi mollare tutto per darsi anche lui al cinema, diventando la prima vera star a venire dal mondo del wrestling. Tanti ruoli action negli anni per Dwayne Johnson (questo il suo vero nome) che è diventato uno dei volti della infinita saga di Fast & Furious ed è di recente apparso anche nella commedia Red Notice con Gal Gadot.