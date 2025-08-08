Ballando con le stelle 2025, annunciati i primi concorrenti

Ballando con le stelle scalda i motori per la sua ventesima edizione e Milly Carlucci inizia a svelare i volti che si contenderanno la pista più famosa di Rai 1. Il colpo più clamoroso è l’arrivo di Barbara d’Urso , ufficializzato dalla stessa conduttrice via social con una telefonata in cui anticipa: "Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Ci vediamo all’Auditorium".

Gli altri concorrenti già annunciati

Oltre a d’Urso, nel cast figurano già Maurizio Ferrini, volto amato dal pubblico comico-televisivo, Andrea Delogu, conduttrice e attrice, Marcella Bella, icona della musica italiana, Rosa Chemical e la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. L’obiettivo di Milly Carlucci è chiaro: confezionare un’edizione che celebri i vent’anni dello show con un mix di volti popolari, generi e storie personali capaci di emozionare e far discutere. E il toto-cast è appena iniziato: nelle prossime settimane arriveranno altri nomi pronti a trasformarsi in aspiranti ballerini, tra prove, coreografie e sfide in diretta.