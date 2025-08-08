Ballando con le stelle 2025, annunciati i primi concorrenti

Barbara d’Urso sarà tra i protagonisti della ventesima edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai 1 in autunno. Nel cast già annunciati anche Andrea Delogu, Marcella Bella, Francesca Fialdini e Maurizio Ferrini.
Ballando con le stelle scalda i motori per la sua ventesima edizione e Milly Carlucci inizia a svelare i volti che si contenderanno la pista più famosa di Rai 1. Il colpo più clamoroso è l’arrivo di Barbara d’Urso, ufficializzato dalla stessa conduttrice via social con una telefonata in cui anticipa: "Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Ci vediamo all’Auditorium".
La presentatrice partenopea, già “ballerina per una notte” in passato, debutta come concorrente dopo una trattativa serrata con Viale Mazzini, soprattutto sul fronte cachet. La sua presenza segna un passaggio simbolico dal prime time Mediaset al sabato sera Rai, alimentando inevitabili paragoni con la concorrenza.
Gli altri concorrenti già annunciati
Oltre a d’Urso, nel cast figurano già Maurizio Ferrini, volto amato dal pubblico comico-televisivo, Andrea Delogu, conduttrice e attrice, Marcella Bella, icona della musica italiana, Rosa Chemical e la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. L’obiettivo di Milly Carlucci è chiaro: confezionare un’edizione che celebri i vent’anni dello show con un mix di volti popolari, generi e storie personali capaci di emozionare e far discutere. E il toto-cast è appena iniziato: nelle prossime settimane arriveranno altri nomi pronti a trasformarsi in aspiranti ballerini, tra prove, coreografie e sfide in diretta.