Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical entre nel cast

Rosa Chemical a Ballando con le stelle: l’annuncio social tra ironia e provocazione

È ufficiale: Rosa Chemical sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato in pieno stile Chemical: con ironia, irriverenza e una strizzata d’occhio al mondo dei social.

Nel video pubblicato su Instagram, il rapper appare sdraiato, apparentemente immerso nel sonno. Ma la finzione dura poco. “Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”, annuncia con un sorriso malizioso.

Non poteva mancare, ovviamente, la provocazione che da sempre caratterizza l’artista: nei commenti, Rosa Chemical si autodefinisce “Roberto bollente”, una battuta piccante ispirata a Roberto Bolle, icona dell’étoile italiana. Un modo ironico e audace per dire: sì, ballerò, ma a modo mio.