Sognando... Ballando con le Stelle, cosa sapere dello spin-off

Il nuovo attesissimo spin-off che inizia questa sera, Sognando... Ballando con le Stelle, non è solo un’occasione per scoprire nuovi talenti del ballo, ma anche un viaggio nella memoria collettiva dello spettacolo. I concorrenti in gara, rigorosamente selezionati tra centinaia di candidati attraverso uno speciale casting andato in onda in tre puntate tra aprile e inizio maggio, sono stati affiancati a ballerini già noti al pubblico. Milly Carlucci li ha definiti con affetto i “vecchi”, ma si tratta in realtà di presenze iconiche e molto amate, pronte a rimettersi in gioco.

Accanto ai nuovi volti, infatti, torneranno a calcare il palcoscenico alcune delle personalità più significative delle passate edizioni. Da chi ha trionfato in edizioni storiche, come Bianca Guaccero ed Emanuele Filiberto, a chi ha lasciato un segno con le proprie performance: Federica Pellegrini, Nathalie Guetta, Wanda Nara e Gabriel Garko sono solo alcuni dei nomi confermati. E non è escluso che ci sia anche Francesco Totti, che potrebbe apparire come “ballerino per una notte”.