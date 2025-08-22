Artisti e band esprimono solidarietà al Leoncavallo dopo lo sgombero

Dopo lo sgombero del centro sociale milanese, numerosi artisti hanno espresso vicinanza al Leoncavallo. Fedez parla di “città svuotata della sua identità”, Emis Killa ricorda il ruolo del "Leonka" nella sua formazione artistica. Messaggi di sostegno anche da 99 Posse, Modena City Ramblers, Casino Royale e Punkreas, oltre a realtà culturali e associative di Milano

Solidarietà allo storico centro sociale e tanta amarezza per lo sgombero e le sue modalità: sono vari gli artisti che si sono esibiti al Leoncavallo pronti a sostenerlo. "L'involucro splendente di una città che è stata svuotata di tutto. Anche della sua stessa identità" scrive Fedez a corredo di un'immagine dei muri della sede di via Watteau. "Un pezzo della mia storia - aggiunge Emis Killa, un altro rapper nato nell'hinterland milanese - muore con lo sgombero del Leoncavallo. Non ne ho mai fatto (e mai ne farò) un discorso politico, quanto più una questione morale e d'animo. Tantissimi ragazzi come me hanno forgiato la loro personalità artistica nei centri sociali, il Leo su tutti. Per noi ha significato aggregazione, arte, rispetto per il prossimo. Se ti occupano casa non puoi farci un ca**o ma lo Stato può fare questo con un luogo icona per Milano da oltre trent'anni. Non capirò mai la giustizia italiana". "E comunque, sicuramente in molti non condivideranno il mio pensiero e lo posso comprendere. D'altronde non si può mica essere sempre d'accordo su tutto. Innegabilmente io sono di parte per via di ciò che ha significato quel luogo per me e per il mio percorso", conclude Emis Killa, che in passato si è esibito al Leo, così come Fedez.

Il sostegno di 99 Posse e Modena City Ramblers al Leoncavallo Sono nati in uno spazio occupato a Napoli i 99 Posse, per i quali "la legalità è un concetto intrinsecamente conservatore e di destra. Se Rosa Parks avesse creduto nella legalità invece che nella giustizia non si sarebbe seduta nei posti riservati ai bianchi". 'Lunga vita al Leoncavallo' scrivono i 99 Posse, così come un altro storico gruppo 'di movimento', i Modena City Ramblers, che ricordano: "Il Leonka ci ha visti tante volte in concerto, fin dai primissimi tempi della nostra storia, quando ancora era nella vecchia sede. In 50 anni di vita più generazioni hanno frequentato il centro sociale e hanno contribuito alla crescita culturale e sociale di pezzi di paese che non avevano cittadinanza nella Milano da bere. Migliaia di concerti, dibattiti politici, solidarietà, attività d'inclusione. Lo stato, con la s minuscola, dovrebbe solo ringraziare per l'esistenza di questi luoghi di aggregazione, dove nessuno è straniero, dove tutti sono uguali". Approfondimento Artisti e band esprimono solidarietà al Leoncavallo dopo lo sgombero