The Survival List, Blake Lively reciterà nella commedia romantica

Blake Lively sta per tornare: la diva di Hollywood si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera cinematografica partecipando a 360 gradi al film che mescola azione e romanticismo The Survival List. L’attrice statunitense, reduce dai set di Un piccolo favore 2 e It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, sarà infatti protagonista e produttrice di questa nuova commedia romantica con venature d’azione che porta la sua firma anche dietro le quinte. La notizia è stata diffusa da The Hollywood Reporter, che ha anticipato i primi dettagli del progetto.



Vedremo quindi Lively tra azione, romanticismo e produzione in un progetto targato Lionsgate.

La sceneggiatura è di Tom Melia Il film nasce da una sceneggiatura firmata da Tom Melia, già autore della commedia romantica Ritrovarsi in Rye Lane. La Lionsgate ha acquisito i diritti del progetto, confermando così la volontà di puntare su una storia che intreccia umorismo, avventura e sentimenti. A rendere ancora più rilevante l'operazione è la partecipazione di Blake Lively non soltanto come interprete principale, ma anche come produttrice, a testimonianza di un coinvolgimento diretto e creativo.

La trama: sopravvivere per amore Al centro del film The Survival List c’è Annie, una produttrice televisiva specializzata in reality di grande successo. La donna, suo malgrado, si ritrova a dover collaborare a un nuovo programma guidato dal celebre Chopper Lane, presentato come un esperto di sopravvivenza. Le cose prendono però una piega imprevista quando un naufragio li lascia bloccati su un’isola deserta. Qui Annie scopre che l’uomo, in realtà, non possiede alcuna competenza pratica e non ha idea di come cavarsela in situazioni estreme. Sarà dunque lei a doversi assumere la responsabilità di mantenerli in vita.

Questa situazione di pericolo e continua tensione si trasforma progressivamente in un confronto tra due personalità agli antipodi, destinato a rivelare un'intesa inattesa. L'alchimia che nasce tra Annie e Chopper diventa il cuore della narrazione, fondendo elementi comici e romantici con il ritmo tipico delle avventure d'azione.