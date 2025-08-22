ballando-con-le-stelle-2025-fabio-fognini

Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025, l’ex tennista nel cast del talent showSpettacolo
Il campione di tennis, che ha chiuso la carriera a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, scende ora in pista nello show di Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato con un video sui social: “Prometto passione e allegria, spero di azzeccare i passi”. Nel cast anche Nancy Brilli, Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Martina Colombari
Fabio Fognini debutta in pista
Dopo aver salutato il tennis con la suggestiva partita a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, Fabio Fognini si prepara a una nuova sfida: la pista da ballo di Ballando con le stelle. Il celebre dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci e giunto alla ventesima edizione, prenderà il via sabato 27 settembre.
L’annuncio social
Come accaduto per gli altri concorrenti, anche l’ingresso di Fognini è stato annunciato con un video postato sul profilo Instagram del programma. “Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista”, ha dichiarato il 38enne ligure, promettendo “passione e allegria” ai telespettatori.
Approfondimento
Ballando con le stelle 2025, annunciati i primi concorrenti
Il cast della ventesima edizione
Fognini condividerà la pista con un cast ricco di volti noti: Nancy Brilli, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Martina Colombari. Un mix di cinema, tv, musica e spettacolo che promette scintille nella nuova stagione dello storico show di Rai1.