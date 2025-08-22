ballando-con-le-stelle-2025-fabio-fognini

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025, l’ex tennista nel cast del talent show

Spettacolo
©Getty

Il campione di tennis, che ha chiuso la carriera a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, scende ora in pista nello show di Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato con un video sui social: “Prometto passione e allegria, spero di azzeccare i passi”. Nel cast anche Nancy Brilli, Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Martina Colombari

Fabio Fognini debutta in pista

Dopo aver salutato il tennis con la suggestiva partita a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, Fabio Fognini si prepara a una nuova sfida: la pista da ballo di Ballando con le stelle. Il celebre dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci e giunto alla ventesima edizione, prenderà il via sabato 27 settembre.

L’annuncio social

Come accaduto per gli altri concorrenti, anche l’ingresso di Fognini è stato annunciato con un video postato sul profilo Instagram del programma. “Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista”, ha dichiarato il 38enne ligure, promettendo “passione e allegria” ai telespettatori.

Approfondimento

Ballando con le stelle 2025, annunciati i primi concorrenti

Il cast della ventesima edizione

Fognini condividerà la pista con un cast ricco di volti noti: Nancy Brilli, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Martina Colombari. Un mix di cinema, tv, musica e spettacolo che promette scintille nella nuova stagione dello storico show di Rai1.

Approfondimento

Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical entra a far parte del cast

Spettacolo: Ultime notizie

Artisti e band esprimono solidarietà al Leoncavallo dopo lo sgombero

Spettacolo

Dopo lo sgombero del centro sociale milanese, numerosi artisti hanno espresso vicinanza al...

ballando-con-le-stelle-2025-fabio-fognini

Spettacolo

Il campione di tennis, che ha chiuso la carriera a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, scende ora in...

Biennale, l’appello di Venice4Palestine e la replica dell’istituzione

Cinema

Centinaia di artisti hanno firmato un appello alla Biennale e alla Mostra del Cinema per chiedere...

MTV VMAs, Mariah Carey riceverà il Video Vanguard Award

Musica

Venerdì 26 settembre Mariah Carey farà il suo atteso ritorno con l’album Here For It All, in...

Me Contro Te, gli YouTuber annullano il matrimonio

Spettacolo

Luì e Sofì hanno annunciato in un video su Instagram di aver rimandato alla primavera 2026 le...

Spettacolo: Per te