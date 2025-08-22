ballando-con-le-stelle-2025-fabio-fognini

Il campione di tennis, che ha chiuso la carriera a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, scende ora in pista nello show di Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato con un video sui social: “Prometto passione e allegria, spero di azzeccare i passi”. Nel cast anche Nancy Brilli, Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Martina Colombari

L’annuncio social

Come accaduto per gli altri concorrenti, anche l’ingresso di Fognini è stato annunciato con un video postato sul profilo Instagram del programma. “Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista”, ha dichiarato il 38enne ligure, promettendo “passione e allegria” ai telespettatori.