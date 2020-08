Elettra Lamborghini con un costume total white su Instagram

Prossima alle nozze con Afrojack, la cantante posta sui social un selfie che la ritrae con un bikini bianco particolarmente vistoso

Protagonista della musica italiana di quest’estate insieme a Giusy Ferreri con il singolo La Isla (Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: il duetto), Elettra Lamborghini, continua a far parlare di sé, e non solo sui social network. Dopo aver lanciato la sua nuova collezione animalier SS20 (solo per vere twerking queen - QUI LE FOTO) e annunciato le sue prossime nozze con Afrojack previste per domenica 6 settembre, la regina delle chart italiane è inarrestabile. Continua a “dare spettacolo” come solo lei sa fare e continua a raccogliere consensi facendo il pieno di like. Dopo i numerosi contenuti pubblicati durante il lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) ha battuto ogni record.

approfondimento Elettra Lamborghini a Napoli per cercare l'abito da sposa L’abbiamo vista recentemente ballare scatenata con le sue due sorelline sulle note di “Laxed (Siren beat)” e mentre impazzano i preparativi per il matrimonio imminente, eccola postare un selfie che la ritrae in un costume bianco latte composto da reggiseno a fascia alta, micro-slip e gonna di velo trasparente a cingerle la vita con tanto di spacco vertiginoso. Sui fianchi si intravvede il tatuaggio leopardato e in generale lo scatto mette in evidenza la forma fisica perfetta (pare che in vista del fatidico sì, Elettra stia seguendo una dieta vegana).