Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: il duetto si intitola La Isla

Il grande annuncio è arrivato. Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono pronte per dominare le classifiche italiane con la collaborazione La Isla. La voce di Pem Pem si unisce a uno dei timbri più riconoscibili della discografia italiana per servire al pubblico il tormentone della stagione più calda dell’anno.

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: il duetto

Da un lato Elettra Lamborghini, dall’altro Giusy Ferreri, due colonne portanti della musica italiana che hanno saputo imporsi sul mercato vendendo centinaia di migliaia di copie raggiungendo i gradini più alti delle chart.

Se Elettra Lamborghini è reduce da un periodo davvero d’oro grazie alla conquista del disco di platino per Musica (E il resto scompare) e il conseguimento di numerosi riconoscimenti grazie ai singoli precedenti lanciati dal disco Twerking Queen, Giusy Ferreri è una garanzia per quanto riguarda la musica estiva; infatti, la voce di Non ti scordar mai di me ha dominato gli anni precedenti grazie a brani come Jambo, Amore e Capoeira e Roma-Bangkok, quest’ultimo certificato con un disco di diamante per aver venduto più di mezzo milione di copie su suolo italiano.

Poche ore fa le due artiste hanno annunciato l’esplosiva collaborazione tramite i loro profili Instagram rivelando che il brano, intitolato La Isla, vedrà la luce lunedì 29 giugno.

Grande entusiasmo da parte dei fan che non vedono l’ora di poter ascoltare il duetto.