Elettra Lamborghini a Napoli per cercare l'abito da sposa

Dopo il sopralluogo sul Lago di Garda, la voce di Fanfare si appresta a scegliere il vestito per l'atteso giorno in cui convolerà a nozze con Afrojack

In queste ore Elettra Lamborghini ha raggiunto Napoli, come testimoniato dalle foto condivise sul social, per iniziare le prove dell’abito che indosserà quando andrà all’altare. La voce di Fanfare ha scelto di farsi accompagnare da Iconize , all’anagrafe Marco Ferrero, che ha pubblicato un divertente video sul suo profilo Instagram.

Nei giorni scorsi la cantante , classe 1994 , ha effettuato un sopralluogo sul Lago di Garda in compagnia del wedding planner Enzo Miccio , scelto per organizzare l’evento che ha già conquistato i media nazionali.

Elettra Lamborghini: la storia d’amore con Afrojack

approfondimento

Elettra Lamborghini, le sue canzoni più famose

Elettra Lamborghini è felicemente fidanzata con Afrojack, uno dei DJ più popolari, amati e celebri al mondo. La cantante è solita condividere numerosi video divertenti su Instagram dove racconta momenti di vita privata insieme alla sua dolce metà, che avrebbe dovuto esibirsi in occasione della finale della sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest, rimandata in seguito alla diffusione dell’emergenza legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Per quanto riguarda il matrimonio non ci sono ancora molte indiscrezioni, ma la data dovrebbe essere a settembre. Non ci resta quindi che attendere per conoscere tutti i dettagli.