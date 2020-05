Elettra Lamborghini, fuori il nuovo singolo Hola Kitty

La cantante annuncia sorprese in arrivo, nel frattempo la cantante di Bombonera pubblica il nuovo travolgente brano Hola Kitty in collaborazione con Bizzey e La$$a.

Elettra Lamborghini: il successo

Negli ultimi anni Elettra Lamborghini si è imposta come una delle grandi protagoniste della musica. Il mix di talento, ironia e sensualità ha trasformato la cantante in una delle stelle più luminose della discografia, tra i suoi brani più celebri troviamo Mala e Tócame in collaborazione con Pitbull e Childsplay, entrambi certificati disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie.

Ottimi riscontri anche per l’album di debutto, ristampato con il titolo Twerking Queen (el resto es nada) in seguito alla partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo dove Elettra Lamborghini si è esibita anche con la cover di Non succederà più con Myss Keta.

Infine, grande successo per Musica (E il resto scompare) che ad oggi ha ottenuto venti milioni di streaming su Spotify e più di trentasei milioni di visualizzazioni su YouTube diventando uno dei video più visti della cantante sulla piattaforma.