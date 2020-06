Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE

Fase 3, ministro Amendola: "Reggeremo recessione. Ora servono investimenti"

"Dobbiamo impegnarci tutti per la coesione e per una prospettiva di cambiamento radicale e investimenti nel nostro Paese. Oggi i fondi disponibili a livello europeo e ci danno la forza per reggere l'urto di questa fase iniziale della recessione. Allo stesso tempo è la fase in cui finiamo i negoziati europei e lanciamo una stagione di investimenti nel nostro Paese. Una mole di risorse diretta agli investimenti. Come coalizione, come partiti, come governo dobbiamo lavorare in questa direzione". Lo ha detto il ministro delle Politiche Europee, Vincenzo Amendola.