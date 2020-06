7/10 ©Ansa

Cambia il concorso straordinario per la Scuola secondaria di I e II grado: chi ha i requisiti non sosterrà più una prova a crocette, ma una con quesiti a risposta aperta, al pc. La prova sarà diversa per ogni classe di concorso. Il bando già pubblicato in Gazzetta a fine aprile, sarà modificato con le novità introdotte. Le prove si svolgeranno appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno