Nell'ultimo giorno di scuola, che si svolge con la didattica a distanza nella maggior parte delle regioni italiane, i sindacati delle scuola hanno indetto uno sciopero di tutto il personale. Flash mob, manifestazioni e iniziative sono andate in scena in tutta Italia, dalle 11 alle 13, anche davanti al ministero dell'Istruzione a Roma (in foto)

Scuola, ultimo giorno con sciopero degli insegnanti in tutta Italia: “No classi pollaio”