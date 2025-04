Parma, bimba di due anni abbandonata in auto: 37enne denunciata

Ha lasciato la figlia di 2 anni in auto, sotto al sole cocente, per sbrigare alcune commissioni. Grazie alla segnalazione di un passante, i Carabinieri hanno fatto uscire la bimba, accaldata ma in buona salute. A Noceto, in provincia di Parma, una 37enne è stata denunciata con l'accusa di abbandono di minore. Nel primo pomeriggio del 3 aprile scorso, una pattuglia dei militari, impegnata in un servizio preventivo nel centro del paese, è stata fermata da un cittadino preoccupato. L'uomo ha segnalato la presenza della bambina all'interno di un Suv, parcheggiato in Piazza Adami da oltre venti minuti. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno verificato che i finestrini erano completamente chiusi, trovando la piccola sul seggiolino posteriore, con gli occhi chiusi e il viso paonazzo. La bimba, arrossata a causa del caldo e dell'abbigliamento pesante, non reagiva ai richiami dall'esterno della vettura. Uno dei militari ha rotto il finestrino posteriore laterale del bagagliaio e ha aperto una portiera per farla uscire. Il personale della Croce Rossa di Pontetaro ha accertato le buone condizioni della piccola. La madre è stata rintracciata nei negozi della zona. La donna è stata anche multata: il sedile per la bimba era privo del dispositivo anti-abbandono obbligatorio.