La ministra della Scuola Lucia Azzolina fa dietrofront sull’ipotesi di creare nelle scuole dei divisori in plexiglass per separare gli alunni, nell’ambito delle misure di sicurezza per il coronavirus. ”Il tema della sicurezza a scuola è molto serio e richiede prudenza anche nei giudizi e nei commenti - ha detto la ministra in un video pubblicato su Facebook -. Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Le polemiche per la proposta dei divisori approfondimento Coronavirus Bergamo, in un liceo già collocati i plexiglass nelle aule L’ipotesi dei pannelli in plexiglass, che la ministra aveva ventilato nei giorni scorsi, era stata oggetto di forti critiche bipartisan, sia da esponenti della maggioranza che dell’opposizione. Sul tema è intervenuto anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, secondo cui l’idea di separatori tra i banchi è “una misura estrema, da attuare se non si riesce a fare di meglio”.