Coronavirus Usa, riapre New York: scatta oggi la fase 1

Riapre la città di New York, che è stata l'epicentro della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Il sindaco Bill de Blasio ha confermato che la situazione nella più grande metropoli del Paese rientra ormai nei parametri fissati per avviare la fase uno della ripartenza, dopo oltre due mesi di lockdown. Molte delle attività riapriranno gradualmente a partire da oggi, lunedì 8 giugno. New York è stata l'epicentro americano della pandemia con 211 mila casi e 21 mila morti ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - LO SPECIALE ).

Proseguono le proteste per George Floyd

approfondimento

George Floyd, proseguono le proteste pacifiche in tutti gli Usa. FOTO

Anche nelle ultime ore in tutti gli Stati Uniti sono proseguite le manifestazioni in nome di George Floyd, nonostante in molte città come New York sia scattato il coprifuoco. Ovunque le proteste si mantengono pacifiche. Nella Grande Mela una marea di manifestanti ha marciato sul Manhattan Bridge. Nella capitale Washington ancora migliaia di persone sono in strada, nell'area della Casa Bianca, così come a Los Angeles. La sindaca di Washington, la democratica Muriel Bowser, si è unita ai manifestanti.