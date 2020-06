Da Take Over Control con Eva Simons al successo straordinario di Give Me Evrything di Pitbull, negli anni Afrojack ha scalato le classifiche di tutto il mondo

Nick van de Wall (Tutti i look di Elettra Lamborghini, sua futura moglie) questo il nome all’anagrafe, nasce il 9 settembre 1987 a Spijkenisse, città olandese di circa 70.000 abitanti. Fin da piccolo la passione per la musica guida la sua vita avvicinandolo ai club in età adolescenziale.

Successivamente Afrojack aumenta sempre di più la sua notorietà varcando i confini nazionali fino a divenire una stella in tutto il mondo. Negli anni il DJ scala le classifiche con brani di cui ne è il produttore e collaborazioni con alcuni dei nomi più noti della discografia internazionale.

Take over Control feat. Eva Simons (2010)

La grande esplosione mediatica arriva nel 2010 con Take over Control che vanta la presenza della connazionale Eva Simons. La canzone conquista anche la Top50 della Billboard ottenendo un disco di platino per aver venduto oltre un milione di copie.