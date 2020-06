Elettra Lamborghini scatenata su TikTok con le sue sorelline

Grande spettacolo da parte di Elettra Lamborghini ( FOTO ) , sempre più stella del social TikTok . La regina del twerking si è esibita questa volta in uno dei balli più eseguiti sui social in compagnia delle due sorelle. Un piccolo balletto divertente che ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti. Elettra è al centro in compagnia delle due sorelle e balla sulle note di “Laxed (Siren beat)”, uno tra i suoi più diffusi su TikTok. Nel messaggio pubblicato come didascalia al video, Elettra Lamborghini sottolinea la poca coordinazione con le sorelle ironizzando con gli hashtag e con la frase “Coordinazione Livello 10” con tanto di emoticon divertita.

Elettra Lamborghini, regina dei social e da record su Spotify

Ancora una volta Elettra Lamborghini (i look più bizzarri) è assoluta protagonista dei social dopo i tanti contenuti pubblicati durante il lockdown. Recentemente ha pubblicato il singolo “Hola Kitty” insieme a Bizzey e a LA$$A e su TikTok ha lanciato una challenge a tema la #HolakittyChallenge. Dopo aver invitato tutti i suoi fan a pubblicare il video, Elettra Lamborghini ha inaugurato la sfida ballando con Iconize (influencer e videomaker) e con la rapper Chadia Rodriguez (il video è stato pubblicato sul suo profilo TikTok). Un modo ironico e sensuale per presentare il suo nuovo singolo e confermarsi ancora una volta regina dei social.

Intanto sul fronte musica, numerose indiscrezioni parlano di un imminente duetto con Giusy Ferreri per lanciare un nuovo tormentone estivo. Trova così conferma il messaggio pubblicato dalla stessa cantante durante l’annuncio del singolo “Hola Kitty”: “Ricordatevi una cosa però, questo è solo riscaldamento”. Una promessa che dovrebbe trasformarsi in nuova musica in vista dell’estate. Prosegue così il 2020 di grande successo di Elettra Lamborghini. La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo e conquistato il disco di platino per la canzone “Musica (e il resto scompare)”. Da qualche giorno è anche ufficialmente diventata l’artista femminile con la canzone italiana più ascoltata di tutti i tempi su Spotify. A garantirle questo primato la canzone “Pem Pem” che ha superato il muro dei 70 milioni di ascolti. L’ennesimo riconoscimento in un anno che, nonostante il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), ha portato numerose soddisfazioni ad Elettra Lamborghini.

Il matrimonio con Afrojack

L’artista sta infatti preparando il suo matrimonio con Afrojack (la storia d’amore in 20 scatti) e sempre tramite social ha aggiornato i suoi fan su tutti i dettagli. Poche settimane fa ha mostrato al pubblico la prima possibile location per il tanto atteso giorno condividendo alcuni video sul suo profilo Instagram. Il primo sopralluogo, in compagnia del wedding planner Enzo Miccio, è avvenuto in una location sul Lago di Garda. Successivamente ha raggiunto Napoli per iniziare le prove dell’abito che indosserà quando andrà all’altare. Anche in questo caso a testimoniare l’episodio un video su Instagram dove è in compagnia dell’amico Iconize.