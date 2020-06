Coronavirus, il bollettino della Protezione civile. LIVE

Sono 202 i nuovi contagi, in calo anche in Lombardia (99 i nuovi casi), altre 71 vittime. Questo secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile. Zero morti in 10 regioni, 1.162 positivi in meno. I dimessi e i guariti sono cresciuti di 1.293 unità. I casi totali sono 235.763. TUTTI I DATI