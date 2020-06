"I primi 15 operatori del reparto, che hanno avuto contatto col collega infetto, sono stati sottoposti a tampone, che è risultato positivo in un caso. Entro oggi saranno noti i risultati dei test effettuati sugli altri operatori. Il reparto è stato sanificato e il personale interessato è sottoposto a sorveglianza attiva domiciliare". Lo rende noto la direzione aziendale del Policlinico Umberto I. Tra l'altro, l'infermiere risultato positivo ha dichiarato di avere avuto contatti con una infermiera dell'IRCCS San Raffaele Pisana, recentemente risultata anche lei positiva al tampone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:15 - Il Campidoglio al lavoro per valutare riapertura centri anziani

L'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale sta portando avanti il lavoro di raccordo con i Municipi per la riapertura dei Centri Sociali Anziani. "La priorità è la tutela della salute dei cittadini e, in tal senso, L'Amministrazione Capitolina non può permettere che siano commesse leggerezze", spiega il Campidoglio il quale ricorda in una nota che "nel quadro delle linee guida emanate dalla Regione Lazio, l'Amministrazione Capitolina sta portando avanti un intenso lavoro di raccordo con il territorio, volto a sondare la disponibilità alla riapertura dei presidenti e dei coordinatori dei centri anziani e la garanzia da parte dei Municipi per l'attuazione di misure specifiche per la tutela della salute degli utenti, in quanto in una fascia d'età particolarmente delicata in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il lavoro di raccordo volto a valutare la riapertura del servizio, su cui l'Amministrazione Comunale è pienamente operativa anche con l'apporto della task force capitolina per il Sociale istituita dall'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì, proseguirà nei prossimi giorni. La decisione sulla riapertura non potrà prescindere - conclude il Campidoglio - dalla valutazione del rischio di esporre al potenziale contagio le persone anziane che usufruiscono del servizio".



8:39 - Il direttore sanitario dello Spallanzani, Vaia: "Basta a chi la spara più grossa"

"Intorno al coronavirus si stanno conducendo troppe battaglie personali, politiche ed economiche. Non bisogna disorientare la opinione pubblica". Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un post su Facebook. "Sento olezzo sgradevole - aggiunge - basta a chi la spara più grossa per conquistare titoli di giornali. Il messaggio deve essere chiaro e comprensibile. In Italia e sopratutto da noi stiamo uscendo da questa terribile pandemia. Riapriamo la società, tutta, anche e sopratutto la scuola e tutto ciò che possa ritemprare lo spirito: lo sport, il teatro, la musica, tenendo sempre ferme le regole. La politica investa senza abbandonarsi a polemiche senza fine, in un ritrovato spirito di servizio e vocazionale, come auspicato dal nostro Presidente della Repubblica nella recente visita allo Spallanzani - conclude Vaia -. Altri messaggi non servono".



7:22 - Direzione Umberto I: "Reparto è stato sanificato"

"I primi 15 operatori del reparto, che hanno avuto contatto col collega infetto, sono stati sottoposti a tampone, che è risultato positivo in un caso. Entro oggi saranno noti i risultati dei test effettuati sugli altri operatori. Il reparto è stato sanificato e il personale interessato è sottoposto a sorveglianza attiva domiciliare". Lo rende noto la direzione aziendale del Policlinico Umberto I. "Un infermiere del Policlinico Umberto I -ricostruisce la nota - operante presso il reparto di Malattie Tropicali, dopo aver informato il medico competente di aver accusato sintomi febbrili ed essere stato invitato a restare a casa e a effettuare il tampone nasofaringeo, che ha dato risultato positivo. Lo stesso ha poi dichiarato di avere avuto contatti con una infermiera dell'IRCCS San Raffaele Pisana, recentemente risultata anch'ella positiva al tampone. Immediatamente si è provveduto a eseguire il tampone sui 13 ricoverati presenti a reparto, uno dei quali è risultato positivo ed è stato subito trasferito al reparto di Malattie Infettive Covid".