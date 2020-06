Borse, crollo a Wall Street. Si teme una seconda ondata del virus

Il Dow Jones chiude in calo del 6,90%, il Nasdaq crolla del 5,27%, lo S&P 500 cede il 5,90%. Male anche Piazza Affari, che chiude in calo del 4,81%. Europa in profondo rosso: Parigi cede il 4,71%, Francoforte il 4,46%. Oltre ai timori per il coronavirus, pesa il quadro difficile dipinto dalla Fed per l'economia americana

Un giovedì nero per le borse di tutto il mondo. Crollo a Wall Street, con il Dow Jones che chiude in calo del 6,9% perdendo oltre 1.800 punti. Pessimi risultati anche per il Nasdaq, che cede il 5,27%, e per lo S&P 500, giù del 5,9%. Si tratta della peggior seduta per la borsa americana dallo scorso 16 marzo. Male anche l’Europa, in fumo 328 miliardi. Piazza Affari cede il 4,81%, con perdite per 21,6 miliardi. In rosso anche Parigi, -4,71%, e Francoforte, -4,46%.

Si teme una seconda ondata di coronavirus approfondimento Coronavirus in Brasile: superata quota 38mila morti. FOTO A spingere verso il basso gli indici finanziari sono diversi fattori. Tra questi il timore di una seconda ondata di coronavirus, in particolare negli Stati Uniti, dove la soglia dei 2 milioni di casi è già stata superata e dove si contano oltre 111.000 morti. La paura è che la fine del lockdown, insieme alle numerose manifestazioni di protesta per la morte di George Floyd, possano portare ad un aumento dei casi, come in parte sta già avvenendo in 21 stati americani. Uno scenario su cui si è espresso anche il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, che senza mezzi termini ha precisato: "Non possiamo chiudere un'altra volta l'economia americana" (LA SITUAZIONE IN ITALIA - GRAFICHE - MAPPE). A preoccupare è anche il Brasile, che ha superato gli 802mila casi di coronavirus, facendo registrare altri 1.239 morti in 24 ore.