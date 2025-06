Nato, spese per la difesa al 5% del Pil: la lista degli investimenti

L’aggravio di costi riguarderà in particolare i Paesi che ad oggi non raggiungono il 3,5% del Pil, la soglia stabilita per le spese militari in senso stretto. La restante quota, pari all’1,5% sarà invece riservata a interventi collaterali al settore difesa come infrastrutture e telecomunicazioni strategiche. Tra i Paesi dove l’impatto dell’accordo si annuncia più modesto ci sono gli Stati Uniti di Donald Trump che per la difesa spendono già il 3,5% del Pil. In totale sono 22 i membri Nato che hanno oltrepassato la soglia del 2% fissata per la prima volta nel 2006.

