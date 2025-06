Nato, come cambia la spesa entro il 2035 e cosa farà la Spagna. I dati

L'intesa siglata al summit dell'Aja fissa al 2035 i nuovi oneri per le spese militari e in sicurezza che potrebbero toccare anche settori civili come le infrastrutture. Scontro a distanza tra Trump e Sanchez, che pur firmando ha strappato una deroga al 2,1% del Pil. "Da Madrid scelta terribile, pagherà dazi doppi", dice il presidente Usa. Di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 25 giugno