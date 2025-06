Nato, Spagna dice no al 5% di spese militari. I motivi di Sanchez

Introduzione

Il vertice Nato si è concluso con la “vittoria” della linea di Donald Trump: l'accordo per aumentare entro il 2035 le spese per la difesa al 5% - nella divisione del 3,5 + 1,5 per cento - è stato approvato dai leader. Il testo della dichiarazione finale prevede che gli "alleati stanzieranno almeno il 3,5% del Pil annuo, entro il 2035, per finanziare i requisiti fondamentali della difesa e per soddisfare gli obiettivi di capacità della Nato”. Posizione da cui si discosta la Spagna. Il premier Pedro Sanchez ritiene di poter espletare i suoi obblighi con il 2,1%, così come calcolato (dice lui) dai militari. Trump ha quindi messo nel mirino Madrid: "È terribile, non vuole pagare la sua quota, le applicheremo dazi doppi", ha dichiarato in conferenza stampa. Non si è fatta attendere la risposta spagnola secondo cui "i negoziati sui dazi si fanno con l'Unione europea” e non con i singoli Paesi.