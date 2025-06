Bonus dipendenti 2025, cosa sapere sugli arretrati in arrivo

E se questo passaggio non dovesse essere fatto? Gli eventuali arretrati che spettano ai dipendenti per la non corretta applicazione del taglio del cuneo fiscale, dovranno essere accreditati nella busta paga di giugno ma, come chiarito dallo stesso documento, laddove non sia possibile riconoscere le somme o applicare la detrazione nei periodi indicati, ma solo per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i datori di lavoro dovranno provvedere all’erogazione “nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio”